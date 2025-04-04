Подмосковный врач раскрыл, как употребление алкоголя во время беременности влияет на развитие ребенка

Беременные женщины могут серьезно навредить здоровью ребенка, если будут употреблять даже малое количество алкоголя. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Он подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не существует. По его словам, вред принесет даже небольшое количество сухого вина, несмотря на распространенность этого мифа.

«Дело в том, что печень малыша еще недостаточно развита, чтобы перерабатывать такие серьезные токсины. Одно из наиболее серьезных последствий — фетальный алкогольный синдром. Он включает в себя физические аномалии, задержку роста и умственного развития, а также поведенческие проблемы. Такие дети часто страдают от нарушений внимания, памяти и способности к обучению», — рассказал врач.

Эксперт отметил, что алкоголь может также негативно повлиять на развитие мозга и нервной системы ребенка. В связи с этим во время беременности важно правильно питаться, наладить сон и отказаться от курения и алкоголя.

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