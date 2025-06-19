Подмосковный врач раскрыла секрет здоровой кожи

Физическая активность необходима для поддержания здоровья кожи. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анна Яровицина, передает Министерство здравоохранения Московской области.

По ее словам, регулярные занятия спортом помогут улучшить кровообращение, что будет стимулировать регенерацию клеток. Повышенная потливость поможет очистить поры и вывести токсины. Помимо этого, физнагрузки снизят уровень стресса, который может провоцировать различные кожные проблемы, включая акне, экзему и псориаз.

«Даже умеренные физические нагрузки, такие как ежедневная ходьба, уже принесут ощутимую пользу», — подчеркнула Яровицина.

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