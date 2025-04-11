Подмосковный врач рассказал, как алкоголь и курение влияют на продолжительность жизни

Врач Холдин: порция алкоголя сокращает жизнь на семь часов

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Фото: [freepik.com]

Одна порция алкоголя сокращает жизнь на семь часов, сигарета — на 15 минут. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Было подсчитано, что человек, регулярно выкуривающий в день по пачке сигарет, сокращает жизнь как минимум на десять лет», — предупредил врач.

По его словам, отказ от курения и алкоголя запустит в организме начинаются восстановительные процессы. Холдин призвал отказаться от вредных привычек, чтобы продлить свою жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.

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