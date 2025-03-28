Подмосковный врач рассказал о риске заболеть туберкулезом из-за курения
Врач Холдин: курение повысит восприимчивость к туберкулезу
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Курение может вызвать повышенную восприимчивость к туберкулезу — опасному инфекционному заболеванию, которое передается воздушно-капельным путем. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«У курильщиков в первую очередь страдают легкие. Вредные вещества, содержащиеся в сигаретах, раздражают слизистую легких и угнетают иммунитет. Никотин разрушает эпителий с ресничками, которым выстланы бронхи. Из-за этого из органов дыхания хуже выводятся патогенные микроорганизмы», — сказал врач.
По его словам, это грозит возникновением очагов воспаления. На этом фоне у пациентов может развиться бронхит, туберкулез и другие болезни. Холдин добавил, что в целях сохранения здоровья легких важно отказаться от курения и алкоголя. Кроме того, стоит соблюдать режим дня, заниматься физической активностью и правильно питаться.
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