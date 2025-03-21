Подмосковный врач рассказал о вреде вейпов для здоровья зубов

Вейпы, как и обычные сигареты, негативно влияют на состояние полости рта и зубов. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

«Такие компоненты вейпов, как пропиленгликоль и глицерин, поглощают влагу, что приводит к сухости во рту. А это, в свою очередь, провоцирует появление неприятного запаха изо рта, появление кариеса, повышенную чувствительность зубов», — предупредил врач.

По его словам, никотин в составе вейпов может сужать мелкие кровеносные сосуды, что ухудшает кровоснабжение десен и может привести к хроническому воспалению. Кроме того, курение повышает риск развития пародонтита.

Холдин добавил, что справиться с зависимостью от курения помогают в филиалах областного клинического наркологического диспансера.

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