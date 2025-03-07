Подмосковный врач рассказал, почему лучше отказаться от спиртного в праздник
Нарколог из Подмосковья объяснил, в чем опасность «женских» спиртных напитков
Фото: [freepik.com]
Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин объяснил, в чем опасность употребления «женских» спиртных напитков.
«Обычно шампанское и вино считают «легкими» спиртными напитками, а потому подходящими женщинам. Но на самом деле, содержащийся в них сахар и газы более негативно воздействуют на организм», - рассказал медик.
Врач напомнил, что безопасных доз алкоголя не существует, и призвал праздновать 8 Марта без спиртного.
«Можно сделать смузи из свежих ягод и фруктов, молочный коктейль, поставить на стол нектар, сок или морс», - предложил специалист.
Ранее Холдин рассказал о влиянии алкоголя влияет на сердце и сосуды. Он отметил, что употребление спиртного может привести к тромбозам.