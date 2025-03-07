Подмосковный врач рассказал, почему лучше отказаться от спиртного в праздник

Нарколог из Подмосковья объяснил, в чем опасность «женских» спиртных напитков

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Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин объяснил, в чем опасность употребления «женских» спиртных напитков.

«Обычно шампанское и вино считают «легкими» спиртными напитками, а потому подходящими женщинам. Но на самом деле, содержащийся в них сахар и газы более негативно воздействуют на организм», - рассказал медик.

Врач напомнил, что безопасных доз алкоголя не существует, и призвал праздновать 8 Марта без спиртного.

«Можно сделать смузи из свежих ягод и фруктов, молочный коктейль, поставить на стол нектар, сок или морс», - предложил специалист.

Ранее Холдин рассказал о влиянии алкоголя влияет на сердце и сосуды. Он отметил, что употребление спиртного может привести к тромбозам.

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