Подмосковный врач рассказала, как бороться с сухостью губ
Врач Колмакова: вода и правильное питание помогут бороться с сухостью губ
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Достаточное потребление воды и сбалансированное питание помогут предотвратить появление сухости и трещин на губах. Об этом сообщила заведующая консультативно-диагностическим отделением Орехово-Зуевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Наталья Колмакова, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Она посоветовала включать в рацион больше фруктов, овощей, полезных жиров, а также употреблять меньше соли и острых специй. По ее словам, стоит также использовать увлажнитель воздуха и отказаться от облизывания губ. Увлажнять их можно с помощью бальзамов и кремов, а также натуральных средств (мед, масла).
«Важно помнить, что солнце негативно влияет на состояние кожи губ независимо от времени года, поэтому обязательно наносите на губы средства с SPF-фактором, чтобы защитить их от ультрафиолетового излучения», — добавила Колмакова.
Если сухость не проходит, стоит обратиться к врачу-дерматовенерологу, записаться к нему можно по телефону контакт-центра 122.
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