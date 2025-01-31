Подмосковный врач рассказала, можно ли лечить кожные заболевания антибиотиками

Антибиотики можно применять при борьбе с бактериальными инфекциями, включая различные кожные заболевания, однако, в этом вопросе есть свои нюансы. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Красногорского филиала областного клинического кожно-венерологического диспансера Анаит Тамразова, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, по ее словам, такие препараты нельзя применять для лечения вирусных или грибковых заболеваний. Кроме того, для каждой бактериальной инфекции нужно подбирать соответствующий антибиотик, чтобы он сработал эффективно. Врач также призвала принимать лекарства полным курсом, чтобы полностью уничтожить бактерии.

«Нерациональное использование антибиотиков может вызвать антибиотикорезистентность — одну из главных проблем современности, когда бактерии адаптируются и становятся невосприимчивыми к лекарствам, что значительно осложняет последующее лечение», — предупредила Тамразова.

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