Подмосковный врач рассказала о первых признаках ОРВИ у ребенка

Заложенность носа, легкое недомогание, снижение аппетита могут быть первыми признаками ОРВИ у ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Самый ранний симптом ОРВИ у ребенка — это изменение поведения: малыш становится вялым, капризным, отказывается от любимых занятий или еды. Это часто происходит задолго до появления температуры или кашля», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

По ее словам, у детей в возрасте до трех лет симптомы могут развиваться стремительно. При этом отсутствие температуры не исключает ОРВИ, поскольку в некоторых случаях она не поднимается вообще или повышается лишь на второй или третий день. При первых признаках болезни родителям посоветовали обратиться к педиатру.

