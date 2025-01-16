Подмосковный врач рассказала о причинах появления грибка ногтей

Ношение теплой обуви, снижение иммунитета и наличие хронических заболеваний могут способствовать развитию грибка ногтей, который проявляется изменением цвета ногтя, утолщением и деформацией ногтевой пластины, ломкостью и расслоением ногтя. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ирина Комендантенко, передает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно помнить, что грибковая инфекция может распространяться на здоровые ногти и кожу, поэтому своевременное обращение к специалисту крайне важно», — подчеркнула врач.

Чтобы не допустить появления недуга, она советует носить только удобную обувь из натуральных материалов, регулярно менять носки и соблюдать правила личной гигиены. Кроме того, важно проводить регулярный осмотр ногтей на наличие изменений и укреплять иммунитет.

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