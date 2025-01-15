Подмосковный завод выпустил более 3 тыс. тонн рыбной продукции за год

По итогам 2024 года компания «Фуд Тим» выпустила на предприятии глубокой рыбной переработки в Дмитрове более 3 тыс. тонн продукции, для этого использовалось российское аквакультурное сырье. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сейчас компания производит не менее 250 товарных позиций. Около 20 наименований — это новые, уникальные продукты, аналогов которым на сегодняшний день нет на рынке», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, компания также начала возводить новый рыбоперерабатывающий комплекс в рамках расширения производства, в проект вложили 1 млрд рублей. После его реализации компания сможет производить около 600-800 тонн продукции каждый месяц только на этой площадке. Среди выпускаемой продукции — филе, слайсы, полуфабрикаты и сублимированные продукты, ее поставляют в Белоруссию, Азербайджан, Арабские Эмираты, Армению и Грузию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.