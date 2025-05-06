Подмосковным аграриям передали в аренду без торгов более 360 га областной земли
Фермеры Подмосковья получили более 360 га земли в аренду без торгов
Фото: [Медиасток.рф]
Аграриям Подмосковья с начала текущего года передали в аренду без торгов более 360 га земли для развития ферм. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
Получателями областной земли стали фермерские хозяйства и сельхозорганизации, принимающие участие в программе господдержки в сфере развития сельского хозяйства.
В целом аграриям было передано 12 участков. Из них 10 участков площадью более 357 га предоставили крестьянским фермерским хозяйствам. Еще два площадью 3,6 га — сельхозорганизациям.
Участки предоставили в Чехове, Истре, Коломне, Павловском Посаде, Рузе, Воскресенске, Щелково, Серпухове.
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