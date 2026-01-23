Подмосковным больницам передали почти 130 единиц офтальмологического оборудования

В 2025 году в медицинские учреждения Подмосковья поступило 126 единиц офтальмологического оборудования – лазеры, хирургические системы, ретинальные камеры и другая медтехника, на эти цели направили свыше 530 млн рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».