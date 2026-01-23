Подмосковным больницам передали почти 130 единиц офтальмологического оборудования
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В 2025 году в медицинские учреждения Подмосковья поступило 126 единиц офтальмологического оборудования – лазеры, хирургические системы, ретинальные камеры и другая медтехника, на эти цели направили свыше 530 млн рублей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
«Современное офтальмологическое оборудование позволяет проводить качественную диагностику и лечение различных заболеваний органов зрения», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Технику получила 21 больницы, включая Балашихинскую, Видновскую, Одинцовскую, Каширскую, Химкинскую и другие, а также МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.
Заведующая офтальмологическим отделением Химкинский клинической больницы Марина Илюхина добавила, что в 2025 году в медучреждение поступило 11 единиц офтальмологического оборудования на общую сумму свыше 123 млн рублей.
