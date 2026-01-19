Подмосковным молодым семьям передали жилищные сертификаты

Девять молодых семей из Шатуры получили сертификаты на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы «Жилище». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Кроме того, документы получили шесть семей из Солнечногорска, в том числе семья участника специальной военной операции. В Люберцах собственный дом или квартиру смогут приобрести четыре семьи.

Напомним, что принять участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» могут жители Подмосковья младше 35 лет, которые нуждаются в жилье (менее учетной нормы на человека) и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.