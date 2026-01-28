Подмосковным молодым семьям вручили жилищные сертификаты

Шесть молодых семей из Луховиц получили сертификаты на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Жилище». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Кроме того, получателями сертификатов стали 18 семей из Наро-Фоминского округа, включая три многодетные и пять семей участников специальной военной операции. В Красногорске было вручено 11 сертификатов, в Волоколамске — один.

Напомним, что участниками подпрограммы могут стать жители региона младше 35 лет, которые нуждаются в жилье (менее учетной нормы на человека) и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.