Подмосковным молодым ученым рассказали, как получить льготную ипотеку

Подмосковные молодые ученые и уникальные специалисты научных организаций и организаций оборонно-промышленного комплекса теперь могут подать заявку на получение социальной ипотеки в режиме онлайн. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Получить льготную ипотеку смогут 57 молодых ученых и уникальных специалистов. Всего же за все время действия программы с 2016 по 2024 годы получателями поддержки стали уже более 750 человек, а общая сумма выданных жилищных сертификатов оценивается почти в 2,8 млрд рублей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, наибольшее число сертификатов выдали специалистам из Королева, Дубны, Черноголовки, Фрязино и Реутова. Напомним, что участники программы «Социальная ипотека» выплачивают только проценты по кредиту, первоначальный взнос в размере 50% от стоимости жилья и компенсацию основного долга по кредиту в течение 10 лет выплачивает Правительство Московской области. Узнать подробности об условиях участия в конкурсном отборе можно здесь, подать заявку — по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.