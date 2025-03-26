Подмосковным НКО рассказали о государственной регистрации в Минюсте

Подмосковные некоммерческие организации должны проходить государственную регистрацию в Минюсте России, заявителем при этом может выступить руководитель организации, ее учредитель, руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемой некоммерческой организации и некоторые другие лица. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Для прохождения регистрации нужно обратиться в территориальные органы Минюста России, ей подлежат межрегиональные, региональные и местные общественные объединения, региональные отделения политических партий, местные религиозные организации и другие НКО.

Получить услугу можно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг. За государственную регистрацию взимается государственная пошлина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.