Подмосковным НКО рассказали о новых правилах предоставления отчетности

В 2026 году в России вступил в силу новый порядок предоставления отчетности для некоммерческих организаций (НКО), это позволит унифицировать документооборот и перевести взаимодействие «третьего сектора» с государством в электронный вид. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Так, НКО теперь полностью перейдут на современные способы сдачи отчетности и будут предоставлять документы исключительно в электронном виде. Сделать это можно через личный кабинет на портале Минюста России. Отчитаться о работе за прошедший год нужно не позднее 15 апреля. При этом для казачьих обществ, внесенных в государственный реестр, установлены особые сроки. Они могут подать отчет за 2025 год не позднее 1 ноября 2026 года, за 2026 год — не позднее 1 июля 2027 года.

В ведомстве добавили, что в Управлении Минюста по Подмосковью организовано рабочее место с необходимым программным обеспечением, а также размещены видеоинструкции и методические материалы. Получить помощь в заполнении форм можно получить по адресу: г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.