Подмосковным НКО рассказали о возможности получить гранты на развитие гражданского общества
Подмосковные НКО смогут принять участие в грантовом конкурсе
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Некоммерческие организации Подмосковья могут принять участие в конкурсе на предоставление грантов на развитие гражданского общества в регионе, общая сумма субсидии в 2025 году составит более 92 млн рублей. Конкурс Министерство информации и молодежной политики Московской области запустило в пятый раз совместно с Фондом президентских грантов.
«Более 340 млн было направлено на реализацию более 160 социально значимых проектов. Это масштабные фестивали и военно-патриотические игры для детей и молодежи, образовательные форумы, мероприятия, направленные на сохранение культурного наследия, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья и многое другое», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Она уточнила, что подать заявку можно до 1 июля. Поддержку НКО смогут получить на реализацию социально значимых проектов по направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и добровольческая (волонтерская) деятельность. Узнать подробности и подать заявку можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.