Подмосковным НКО рассказали о возможности получить гранты на развитие гражданского общества

Некоммерческие организации Подмосковья могут принять участие в конкурсе на предоставление грантов на развитие гражданского общества в регионе, общая сумма субсидии в 2025 году составит более 92 млн рублей. Конкурс Министерство информации и молодежной политики Московской области запустило в пятый раз совместно с Фондом президентских грантов.