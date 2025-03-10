Подмосковным округам передали автобусы для перевозки детей в школы

Три округа Подмосковья получили восемь автобусов для подвоза детей из дальних населенных пунктов к школам, транспортные средства марки ПАЗ и Газель Некст помогут доставлять в образовательные учреждения 349 детей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, один автобус передали в собственность муниципального округа Шаховская, пять — в собственность городского округа Солнечногорск, два — в собственность городского округа Щелково. Они будут доставлять детей в Муриковскую школу, МБОУ «Поваровская средняя общеобразовательная школа», МАОУ «Радумльский лицей-интернат» и другие школы.

В ведомстве уточнили, что с начала 2025 года в собственность муниципальных и городских округов региона передали 27 школьных автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.