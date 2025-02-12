Подмосковным пенсионерам предложили принять участие во всероссийском турнире по шашкам
Пенсионеров Подмосковья пригласили поучаствовать в онлайн-турнире по шашкам
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В Министерстве физической культуры и спорта Московской области предложили пенсионерам Подмосковья принять участие во всероссийском онлайн-турнире по шашкам.
Соревнования пройдут в конце февраля на платформе Gambler. В них примут участие команды пенсионеров со всей страны.
Победителей определят среди команд, в состав которых должны войти три человека — двое мужчин 1964 года рождения и старше и одна женщина 1969 года рождения и старше. Участники команды должны проживать в одном регионе.
Подать заявку на участие в мероприятии можно на этом сайте до 21 февраля включительно.
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