Подмосковным пенсионерам предложили принять участие во всероссийском турнире по шашкам

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области предложили пенсионерам Подмосковья принять участие во всероссийском онлайн-турнире по шашкам.

Соревнования пройдут в конце февраля на платформе Gambler. В них примут участие команды пенсионеров со всей страны.

Победителей определят среди команд, в состав которых должны войти три человека — двое мужчин 1964 года рождения и старше и одна женщина 1969 года рождения и старше. Участники команды должны проживать в одном регионе.

Подать заявку на участие в мероприятии можно на этом сайте до 21 февраля включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах развития сферы спорта в регионе в 2024 году.