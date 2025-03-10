Подмосковным предпринимателям предложили поучаствовать в бизнес-миссии в Сенегале

Подмосковным предпринимателям предложили принять участие в бизнес-миссии в Сенегале. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие состоится в следующем месяце в Диамниадио. Принять в нем участие могут предприятия, которые работают в сферах энергетики, АПК, нефтепереработки, цифровых технологий.

Желающим принять участие в мероприятии нужно подать заявку до 31 марта. Сделать это можно здесь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории области появится еще одна ОЭЗ. Ее площадь составит около 30 га.