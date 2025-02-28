Предпринимателям Подмосковья рассказали о недвижимости, доступной за рубль

Подмосковным предпринимателям в рамках региональной программы «Недвижимость за 1 рубль» доступны более 150 объектов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Больше всего объектов доступно в муниципальном округе Шатура — там предпринимателям предлагается сразу 26 объектов. На втором месте сразу два городских округа — Коломна и Богородский. И там, и там можно подобрать для запуска предприятия один из 11 объектов. На третьем месте городской округ Серпухов, в котором доступно девять объектов», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программа доступна субъектам малого и среднего бизнеса. Так, например, в 2024 году компания Rostoklife запустила в Истре вертикальную гидропонную сити-ферму, в Кашире также планируют запустить производство пряников и шоколада ручной работы.

Напомним, что подобрать объект и подать заявку на его получение можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.