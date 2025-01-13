Подмосковным предпринимателям рассказали о программе «зонтичных» поручительств

По итогам первого квартала 2025 года представители малого и среднего бизнеса могут привлечь более 30 млрд рублей кредитов по программе «зонтичных» поручительств, которая реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Зонтичные» поручительства позволяют бизнесу получать необходимое заемное финансирование при отсутствии и недостатке залогов. Этот продукт является одним из наиболее эффективных и востребованных инструментов развития МСП, и включен в обновленную стратегию развития Корпорации МСП», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, до 2030 года предприниматели смогут привлечь порядка 1,3 трлн рублей с помощью данного механизма. В министерстве напомнили, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита, сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.