Подмосковным предпринимателям расскажут, как получить статус малой технологической компании

Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре на тему «Особенности получения статуса малой технологической компании (МТК) и резидента Сколково: цели, преференции, необходимые условия», его организует областной центр «Мой бизнес» в четверг, 27 марта. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут о малых технологических компаниях, мерах их поддержки и не только. В качестве спикеров перед ними выступят специалист в области научно-технической и технико-экономической экспертиз проектов, член Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли России Евгений Рябов и исполнительный директор НП «Международный центр инжиниринга и инноваций» Татьяна Вьюгина. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Напомним, что центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать о тренингах, вебинарах и программах обучения для бизнеса можно на инвестиционном портале региона.

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