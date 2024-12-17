Подмосковным предпринимателям расскажут о перспективах экспорта легкой промышленности

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Легпром на экспорт: перспективные рынки и критерии успеха», который областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО) проведет в среду, 18 декабря. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками могут стать региональные предприятия и организации сферы легкой промышленности, которые заинтересованы в продаже своей продукции на иностранных рынках и покупке услуг на рынках других стран. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.

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