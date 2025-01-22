Подмосковным предпринимателям расскажут о секретах успеха на китайском рынке

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Китай: Ключ к глобальным открытиям», в рамках которого они узнают об эффективном маркетинге и продажах на экспортных рынках. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Обучение пройдет в четверг, 23 января, в онлайн-формате, его организует областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Участникам расскажут, как разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии для китайского рынка, о методах продаж и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Напомним, что поддержку предпринимателям региона оказывают в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

*Возрастное ограничение 18+