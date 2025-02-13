Подмосковным предпринимателям расскажут о способах защиты бренда

Подмосковные предприниматели смогут посетить бесплатный онлайн-вебинар «Способы защиты бренда», который областной центр «Мой бизнес» организует во вторник, 18 февраля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут о товарных знаках, как его зарегистрировать с помощью господдержки, какие изменения в законодательстве следует учитывать и не только. В качестве спикера перед ними выступит генеральный директор компании «ПроБренд», специализирующейся на защите интеллектуальной собственности, Александр Воронов.

Зарегистрироваться для участия можно здесь. Отметим, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

*Возрастное ограничение 18+