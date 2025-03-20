Подмосковным предпринимателям расскажут об экспорте в Индию на бесплатном вебинаре

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре для экспортеров «Час с торговым представителем РФ в Республике Индия» во вторник, 25 марта, его организует областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, оставить заявку для этого можно здесь. Предпринимателям расскажут о возможностях выхода на рынок Индии, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить от торгового представительства. В качестве спикера перед ними выступит торговый представитель России в Республике Индии Александр Рыбас.

Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.

* Возрастное ограничение 18+