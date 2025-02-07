Подмосковным предпринимателям расскажут об экспорте в Саудовскую Аравию

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре «Экспорт в Саудовскую Аравию», который областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО) организует в среду, 12 февраля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками могут стать субъекты малого и среднего бизнеса, заинтересованные в изучении возможностей выхода на рынок Саудовской Аравии. В качестве спикера для них выступит директор по развитию бизнеса холдинга Al Horafi Билал Ахмад. Он расскажет об особенностях выхода на рынок, рыночных тенденциях, преимуществах различных каналов продаж и не только.

Зарегистрироваться для участия можно здесь. Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

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