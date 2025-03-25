Подмосковным приемным семьям рассказали, как получить компенсацию за детский отдых

Подмосковные приемные семьи теперь смогут оформить выплату материальной помощи на организацию отдыха детей или компенсацию расходов на приобретение путевок для отдыха в режиме онлайн, через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Помимо перевода услуги в „цифру“, в онлайн-форму внедрены умные сервисы. Так, при совместной подаче заявления согласие супруга можно получить электронно через его личный кабинет на регпортале», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, в услугу также добавили сервис предварительной проверки назначенной меры соцподдержки. Она доступна в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека». Для подачи электронного заявления нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.