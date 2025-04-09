Подмосковным производителям овощей рассказали о субсидиях на агротехнологические работы

В Подмосковье прошел прием заявок по программе субсидирования агротехнологических работ на площадях, занятых овощами открытого грунта, общий бюджет на данную программу господдержки в 2025 году составил более 12,9 млн рублей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что поддержку получат ООО «Овощная компания АЭСО» (более 4,3 млн рублей), ООО «Сергиевское» (1,7 млн рублей), ООО «Эко Фреш» (1,6 млн рублей). Кроме того, получателями стали ООО «РАМЕНЬЕ», ООО «Веселый агроном», К (Ф)Х Соин Сергей Николаевич и другие. Узнать подробнее о мерах господдержки можно на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.