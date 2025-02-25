Подмосковным семьям перечислили выплаты к юбилею брака

Более 2 тыс. семей Подмосковья, которые прожили в браке более 50 лет, получили единовременную выплату к юбилею семейной жизни. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Эта инициатива позволяет нам поддержать супругов, которые прошли через множество испытаний вместе и сохранили семейные ценности. На этот год мы предусмотрели в бюджете на эту меру поддержки порядка 70 млн рублей», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Размер выплаты варьируется от 5 тыс. до 9 тыс. рублей в зависимости от количества совместно прожитых лет. Подать заявление на ее получение нужно один раз через региональный портал госуслуг после празднования 50-летнего юбилея. После этого выплату будут перечислять автоматически.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.