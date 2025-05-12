Подмосковным семьям рассказали о возможности принять участие в фестивале по инвестиционной грамотности

Подмосковные семьи могут принять участие в муниципальном этапе II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций, основной темой которого станет инвестиционная грамотность. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Фестиваль пройдет в три этапа, региональный стартует 21 июня, федеральный — 6 сентября. В рамках него участники узнают, как сохранить и приумножить семейный бюджет, защитить свои накопления от мошенников и не только.

В состав семейной команды могут войти от двух до четырех родственников, им предстоит пройти квизы, конкурсы, симуляторы и не только. Для участия им нужно обратиться к региональным операторам, список которых размещен здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.