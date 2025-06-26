Подмосковным школьникам рассказали о летней олимпиаде по информатике

Подмосковные ученики 1-8 классов могут принять участие в летней олимпиаде юниоров — 2025 по информатике. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Она подойдет как для начинающих, так и для тех, кто хорошо владеет навыками программирования. В рамках олимпиады школьники смогут получить поддержку наставников и сделать первый шаг к будущей профессии в области информационных технологий. Пробный тур стартует 15 июля, финал пройдет очно в конце августа в Перми, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.