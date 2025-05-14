Подмосковным школьникам рассказали о возможности пройти пробный ЕГЭ по информатике

Подмосковные школьники могут бесплатно пройти пробный вариант ЕГЭ по информатике, такая возможность есть на образовательной платформе от Яндекс Учебника. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В пробном варианте, который максимально приближен к экзаменационному, содержится 27 заданий. После прохождения экзамена школьники сразу увидят результат.

У учеников также будет возможность пройти отдельные задания со встроенным в платформу ИИ‑помощником, который объяснит задание и поможет написать код для его решения.

В ведомстве добавили, что на платформе «ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником» также проходят бесплатные вебинары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.