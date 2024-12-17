Подмосковным школьникам расскажут о том, как безопасно покупать товары на онлайн-платформах с доставкой

Подмосковные школьники смогут узнать о безопасном взаимодействии с цифровыми платформами при совершении покупок и поиске работы в рамках нового сезона «Цифрового ликбеза». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам урока по цифровой грамотности и кибербезопасности расскажут о том, как искать товары на онлайн-платформе, безопасно общаться с продавцами, на что стоит обратить внимание при поиске вакансий и не только. Материалы, посвященные правилам кибербезопасности от интернет-площадки «Авито», размещены на сайте цифровойликбез.рф.

Напомним, что проект запустили в 2022 году при поддержке Минпросвещения и Минцифры России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 6+