Подмосковным участникам СВО и их семьям рассказали о работе навигатора по мерам поддержки

В Подмосковье для участников специальной военной операции и их семей доступен навигатор по мерам поддержки, он размещен на региональном портале госуслуг в разделе «Участникам СВО и их семьям». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Там можно узнать подробнее о работе Госфонда «Защитники Отечества», Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки», муниципальных центров помощи и военных комиссариатов региона, а также обратиться за консультациями к чат-боту «Мы рядом».

В ведомстве добавили, что в Подмосковье также есть горячая линия, по которой участники СВО и их семьи могут получить психологическую помощь. Для этого нужно позвонить по номеру 122 и выбрать 6.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.