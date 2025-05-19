Подмосковным участникам СВО и их семьям рассказали о работе навигатора по мерам поддержки
Подмосковным участникам СВО рассказали о навигаторе по мерам поддержки
Фото: [медиасток.рф]
В Подмосковье для участников специальной военной операции и их семей доступен навигатор по мерам поддержки, он размещен на региональном портале госуслуг в разделе «Участникам СВО и их семьям». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Там можно узнать подробнее о работе Госфонда «Защитники Отечества», Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки», муниципальных центров помощи и военных комиссариатов региона, а также обратиться за консультациями к чат-боту «Мы рядом».
В ведомстве добавили, что в Подмосковье также есть горячая линия, по которой участники СВО и их семьи могут получить психологическую помощь. Для этого нужно позвонить по номеру 122 и выбрать 6.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.