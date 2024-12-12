Подмосковным участникам СВО рассказали о возможности получить выплату вместо земельного участка

Подмосковные участники специальной военной операции и семьи, которые потеряли близкого, выполняющего боевые задачи, смогут получить выплату в размере 500 тысяч рублей вместо земельного участка. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы ввели новую поддержку для наших бойцов, а также для семей, которые потеряли своего близкого при выполнении боевых задач. <…> Аналогичная мера уже хорошо зарекомендовала себя на примере поддержки многодетных семей», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В ведомстве уточнили, что выплату будут предоставлять единовременно. Ее смогут получить участники СВО, которые получили звание Героя Российской Федерации или ордены России за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, ветераны боевых действий и семьи участников СВО, погибших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания. Ее можно будет получить с 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.