Подмосковным участникам СВО рассказали о возможности списать долги на сумму до 10 миллионов рублей
Фото: [Пресс-служба Главного управление региональной безопасности МО]
Подмосковные участники специальной военной операции и их супруги могут списать долги на сумму до 10 миллионов рублей, соответствующий закон вступил в силу с 1 декабря 2024 года. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.
Такой возможностью могут воспользоваться граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России на срок свыше одного года с 1 декабря этого года.
«Исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги до 10 миллионов рублей будут прекращены», — говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться данной возможностью, подмосковные участники СВО должны будут прийти в подразделение ГУФССП России по региону. Помимо этого, узнать подробности о такой возможности можно у дежурного сотрудника на пунктах отбора на военную службу по контракту.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.