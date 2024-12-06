Подмосковным участникам СВО рассказали о возможности списать долги на сумму до 10 миллионов рублей

Подмосковные участники специальной военной операции и их супруги могут списать долги на сумму до 10 миллионов рублей, соответствующий закон вступил в силу с 1 декабря 2024 года. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Такой возможностью могут воспользоваться граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России на срок свыше одного года с 1 декабря этого года.

«Исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги до 10 миллионов рублей будут прекращены», — говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, подмосковные участники СВО должны будут прийти в подразделение ГУФССП России по региону. Помимо этого, узнать подробности о такой возможности можно у дежурного сотрудника на пунктах отбора на военную службу по контракту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.