Подмосковным учителям рассказали, как получить выплату за аренду жилья

С начала 2025 года подмосковные учителя подали более 800 онлайн-заявок на получение выплаты за аренду жилья, сделать это можно через региональный портал госуслуг в разделе «Социальная поддержка» — «Субсидии и компенсации». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплата полагается учителям-предметникам, которые преподают наиболее востребованные дисциплины, а также учителя начальных классов. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и указать реквизиты для перечисления денежных средств. Размер выплаты будет варьироваться от округа, семейного положения заявителя и места работы супруга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.