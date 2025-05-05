Подмосковным ветеранам напомнили о возможности бесплатного проезда на такси

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили ветеранам региона, что они могут бесплатно воспользоваться услугами такси.

Бесплатный проезд в такси для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, зарегистрированных в области, а также для их сопровождающих, действует в Подмосковье с 2017 года.

Вызвать такси можно по телефону 122, добавочный 5. Потребуется назвать свои личные данные, адрес и время подачи машины. После этого поступит сообщение, в котором будут указаны данные об автомобиле.

Звонки принимаются с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу. За месяц общая стоимость поездок не должна превышать 1 тыс. руб.

Помимо этого, в Одинцово для ветеранов организуют бесплатные поездки на такси до городского Парка Победы.

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