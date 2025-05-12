Подмосковным ветеранам рассказали, как совершать поездки на такси бесплатно

Подмосковные ветераны могут совершать поездки на бесплатном такси, с начала 2025 года им воспользовались уже 29 раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что услуга доступна для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, которые зарегистрированы в регионе и находятся в списке органов соцзащиты населения региона. Для вызова такси им нужно позвонить по номеру 122 и нажать кнопку 5. После этого они должны будут сообщить оператору горячей линии свои данные и маршрут поездки. Цель поездки может быть любой, с ветераном может бесплатно поехать один сопровождающий.

Отметим, что звонки можно осуществить с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.