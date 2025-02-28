Подмосковным водителям рассказали об обстановке на дорогах утром

Утром в пятницу, 28 февраля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 961 тыс. автомобилей, что на 1% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном пробки наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе. Кроме того, затруднения в движении есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве призвали водителей соблюдать осторожность на дорогах, а также не забывать про скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.