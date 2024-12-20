Подмосковным застройщиком стало проще получить решение о подготовке проекта планировки территории

Подмосковным застройщикам будет проще получить решение о подготовке проекта планировки территории, к онлайн-услуге, размещенной на региональном портале госуслуг, теперь подключили новые сервисы. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«К этой услуге мы подключили умные сервисы, которые автоматически заполняют адрес объекта при вводе кадастрового номера, направляют заявление в нужный муниципалитет, а при наличии изысканий исключают их из списка обязательных документов», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что в проекте планировки находятся сведения о территории, ее границах, зонах размещения объектов капитального строительства и не только. Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.