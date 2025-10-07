Подольчанам напомнили о возможности проголосовать за «Народного участкового»
Фото: [t.me/podolskadm]
Жителей Подольска призвали поддержать старшего участкового уполномоченного 3 отдела полиции УМВД России по городскому округу, капитана полиции Дмитрия Кувайцева. Он принимает участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый».
Голосование проводится на сайте ГУ МВД России по Московской области. Отдать свой голос можно до 16 октября.
Победитель областного этапа будет представлять Подмосковье на заключительном, федеральном этапе конкурса.
