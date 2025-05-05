Подольск передал гуманитарную помощь школе-интернату Донбасса

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в рамках своей поездки на Донбасс доставил Снежнянской специальной школе-интернату № 42 гуманитарную помощь.

В частности, Подольск передал учреждению одежду, технику, школьные принадлежности и другие вещи, необходимые воспитанникам и педагогам.

В школе-интернате находятся десятки детей. Ребята живут в учреждении пять дней в неделю, поэтому условия пребывания здесь стремятся сделать максимально комфортными. Подольск уже передавал учреждению бойлер, пылесос, телевизор.

Ранее сообщалось, что глава Подольска передал участникам СВО квадроциклы и коптеры.