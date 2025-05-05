Подольск передал гуманитарную помощь школе-интернату Донбасса
В школу-интернат Донбасса привезли гумпомощь из Подольска
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в рамках своей поездки на Донбасс доставил Снежнянской специальной школе-интернату № 42 гуманитарную помощь.
В частности, Подольск передал учреждению одежду, технику, школьные принадлежности и другие вещи, необходимые воспитанникам и педагогам.
В школе-интернате находятся десятки детей. Ребята живут в учреждении пять дней в неделю, поэтому условия пребывания здесь стремятся сделать максимально комфортными. Подольск уже передавал учреждению бойлер, пылесос, телевизор.
Ранее сообщалось, что глава Подольска передал участникам СВО квадроциклы и коптеры.