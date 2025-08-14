Подольск представит Подмосковье на федеральном этапе конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»

Подольск стал победителем регионального этапа XII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» и будет представлять Подмосковье на федеральном этапе.

В Подмосковье на выплаты на покупку протезно-ортопедических изделий или слуховых аппаратов было направлено свыше 108 млн руб., рассказали до этого в Министерстве социального развития Московской области.

Так, учреждения Подольска одержали победу в двух номинациях: «Лучшая инклюзивная школа» (школа «Бородино») и «Лучший инклюзивный детский сад (дошкольное отделение школы № 12).

Команда школы «Бородино» представила проект «Перезагрузка», суть которого — в организации дополнительной психологической разгрузки школьников с ограниченными возможностями здоровья в специально оборудованном помещении.

Садик представил практику социальной адаптации и формирования социального опыта дошкольников с ограниченными возможностями здоровья «Иммерсивные этюды».

Всероссийский этап конкурса состоится в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта по созданию доступной среды в регионе.