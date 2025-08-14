Подольск представит Подмосковье на федеральном этапе конкурса «Лучшая инклюзивная школа России»
Фото: [t.me/podolskadm]
Подольск стал победителем регионального этапа XII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» и будет представлять Подмосковье на федеральном этапе.
Так, учреждения Подольска одержали победу в двух номинациях: «Лучшая инклюзивная школа» (школа «Бородино») и «Лучший инклюзивный детский сад (дошкольное отделение школы № 12).
Команда школы «Бородино» представила проект «Перезагрузка», суть которого — в организации дополнительной психологической разгрузки школьников с ограниченными возможностями здоровья в специально оборудованном помещении.
Садик представил практику социальной адаптации и формирования социального опыта дошкольников с ограниченными возможностями здоровья «Иммерсивные этюды».
Всероссийский этап конкурса состоится в октябре.
