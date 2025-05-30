Подольск присоединится к системе цифровых паспортов готовности домов

Подмосковный Подольск присоединится к системе цифровых паспортов готовности многоквартирных домов, это позволит повысить прозрачность процесса и усилить контроль за подготовкой жилищного фонда к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.

Глава Подольска Григорий Артамонов обсудил это нововведение с коллегами из администрации. По его словам, к осенне-зимнему периоду планируют подготовить около 2 тыс. домов.

«Все данные о состоянии систем отопления, водоснабжения, вентиляции, а также результаты проверок и испытаний будут фиксироваться в электронном виде и храниться в государственной информационной системе ЖКХ», — сказал Артамонов.

Ответственность за подготовку и оформление цифрового паспорта будут нести сотрудники управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. В округе совместно с подмосковным Фондом капитального ремонта проводится масштабная работа по модернизации систем ЖКХ. В 2025 году планируют провести капитальный ремонт систем в 281 доме округа. Власти округа следят за ходом модернизации теплового хозяйства по госпрограмме.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.