Подольская делегация присоединилась к Всероссийскому патриотическому форуму «Герои сквозь века»

Делегация из Подольска присоединилась к масштабному Всероссийскому патриотическому форуму «Герои сквозь века», который проходит на площадке Национального центра «Россия».

Мероприятие объединило ветеранов, участников специальной военной операции, педагогов, юнармейцев, лидеров общественных организаций, волонтеров, представителей власти и активную молодежь.

Программа форума включает лекции, дискуссионные площадки, телемосты и мастер-классы с участием ведущих экспертов, военных, государственных деятелей и Героев России.

Ключевым событием станет торжественная церемония вручения шестой Национальной премии «Патриот», которая состоится в День Героев Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте приема заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело».